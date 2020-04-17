Пилотируемый космический корабль «Союз МС-15» отстыковался от МКС.

На Землю возвращаются российский космонавт Олегом Скрипочкой и американские астронавты Эндрю Морган и Джессика Меир. Спускаевый аппарат совершит посадку в районе города Жезказган в Казахстане в 08:17 мск. Встречать экипаж будут с повышенными мерами безопасности из-за пандемии коронавируса. На орбите продолжат работу космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а астронавт НАСА Крис Кэссиди.