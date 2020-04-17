Задержанный в Москве адвокат Александр Вершинин находится в статусе подозреваемого.

Об этом ИФ сообщил его коллега Алексей Кирсанов. Следственные действия проводятся столичным главком СК. По сведениям агентства, юрист стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве, связанном с одним из лидеров организованной преступности. Как ожидается, уже сегодня может быть решен вопрос с мерой пресечения. Следствие пока с комментариями не выступало. Вершинин известен по участию в уголовных делах экс-министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова, бывшего высокопроставленного сотрудника СК Михаила Максименко, бизнесмена Олега

Медведева и других.