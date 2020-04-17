Владимир Путин объявил о переносе парада Победы.

По словам президента, все мероприятия, приуроченные к 9 мая, в том числе парад на Красной площади и акция «Бессмертный полк», пройдут позже в 2020 году. Выступая на совещании с постоянными членами Совбеза России, Путин заявил, что риски, связанные с эпидемией, пик которой не пройден, еще чрезвычайно высоки.