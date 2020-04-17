«Аэрофлот» остановил продажу билетов на международные рейсы до конца июля.

Как пишет «Коммерсант», сейчас сайт компании позволяет приобрети международные билеты только с датами вылета, начинающимися с 1 августа. Ранее же можно было купить билеты с вылетом после 30 апреля. 27 марта российские власти закрыли международное пассажирское авиасообщение для предотвращения распространения коронавируса. С 30 марта были закрыты государственные границы. Сейчас выполняются только вывозные рейсы для доставки российских граждан из зарубежных стран.
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