Жителей Москвы с симптомами ОРВИ будут отправлять на обязательную двухнедельную изоляцию.

Это ожидает и тех, кто с ними проживает. Как сообщила заммэра Анастасия Ракова, заболевшие будут наблюдаться как потенциальные носители коронавируса. Их состояние врачи будут контролировать с помощью «регулярных обзвонов». При подозрении на пневмонию пациентов будут направлять на сдачу анализов и ЭКГ.