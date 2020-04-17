Бывший министр культуры Владимир Мединский исключен из попечительского совета Фонда кино.

Этим же распоряжением правительства, из попечительского совета исключены бывший министр связи Константин Носков и экс-глава аппарата правительства, а сейчас министр юстиции Константин Чуйченко.

Их заменили вице-премьер Дмитрий Чернышенко, министр культуры Ольга Любимова и министр связи Максут Шадаев. Чернышенко сменит Чуйченко на посту председателя попечительского совета фонда. Фонд кино осуществляет финансовую поддержку прокатчиков отечественных фильмов, а также самих кинопроектов. Он был создан в 1995 году.