В Подмосковье за вчерашний день выписано более 240 штрафов за нарушение режима изоляции.

Как сообщили ТАСС в региональном управлении Госадмтехнадзора, нарушения были выявлены в ходе патрулирования общественных мест в Химках, Балашихе и Реутове. Кроме того, рейды состоялись в Видном, Дзержинском, Котельниках и Волоколамске.