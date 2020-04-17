Власти Петербурга обсуждают введение пропускного режима по аналогии с московским.

По сведениям сетевого агентства «Фонтанка», систему пропусков надо будет подготовить к следующей неделе. Как рассказал источник, близкий к городскому оперативному штабу, пропуска введут для поездок на метро или на личном транспорте. На наземном общественном транспорте пропускную систему в Петербурге вводить пока не планируют.