Дональд Трамп заявил, что США должны быть готовы к новой волне эпидемии коронавируса.

Он сослался на экспертов, которые допускают возвращение вируса осенью. Кроме того, Трамп заявил, что несмотря на сложную ситуацию, экономическую активность пора возвращать в нормальное русло. Трамп планирует дать право губернаторам определять сроки возобновления работы секторов экономики, закрытых в их штатах в рамках борьбы с пандемией.
2020-04-17T03:12:00+03:00
2020-04-17T04:05:48+03:00
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03:12, 17 апреля 2020
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