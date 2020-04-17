Дональд Трамп заявил, что США должны быть готовы к новой волне эпидемии коронавируса.

Он сослался на экспертов, которые допускают возвращение вируса осенью. Кроме того, Трамп заявил, что несмотря на сложную ситуацию, экономическую активность пора возвращать в нормальное русло. Трамп планирует дать право губернаторам определять сроки возобновления работы секторов экономики, закрытых в их штатах в рамках борьбы с пандемией.