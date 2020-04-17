В Алтайском крае власти пока не будут оказывать прямую поддержку бизнесу, пострадавшему из-за карантина.

Об этом заявил губернатор региона Виктор Томенко. По его словам, у властей края сейчас и половины денег не хватает» на реализацию уже запланированных проектов. Поддержку бизнеса он сравнил с ситуацией, когда, — цитирую по РИА, — «человека пригласили в гости, а он привел с собой еще и товарища»