Мэр Пятигорска Андрей Скрипник ушел в отставку.

Об этом в сообщил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров. Из его заявления следует, что Скрипник фактически не справляется с эпидемиологической обстановкой по коронавирусу в городе. Также своим распоряжением губернатор с сегодняшнего дня ввел в Пятигорске карантин. В частности, будут закрыты большинство магазинов и предприятий, кроме обеспечивающих жизнедеятельность города. Въезд и выезд из Пятигорска с 17 апреля закрыт.