Владимир Путин предложил запустить в России программу льготной ипотеки по ставке 6,5%.

Остальное будет субсидировать государство. Как сообщает РБК, инициатива прозвучала на совещании с участниками строительной отрасли. При этом Президент поставил жесткие условия: стоимость покупаемого по льготной программе жилья не должна превышать 8-ми миллионов рублей в Москвы и Санкт-Петербурге и трёх с половиной миллионов для других регионов. Взять такой кредит можно до 1 ноября.