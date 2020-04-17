Минфин в этом году потратит два триллиона рублей из ФНБ на поддержку экономики.

Об этом сообщил министр финансов Антон Силуанов. По его словам, общий объем фискальной поддержки бизнеса превысит 6,5 проц ВВП. О оценке министра, федеральный бюджет в 2020-м, вероятно, недополучит триллион рублей нефтегазовых доходов, их, по словам Силуанова, компенсируют «за счет других источников».
2020-04-17T03:06:00+03:00
2020-04-17T03:06:46+03:00
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03:06, 17 апреля 2020
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