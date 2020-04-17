Вывозной рейс из Бангкока прибыл в Уфу.

Сюда доставлены 68 российских туристов. По пути 111 россиян сошли в Казани. Борт «Уральских авиалиний» выполнил рейс по маршруту Бангкок — Казань – Уфа. Власти Башкирии и Татарстана заверили, что прилетевшие будут размещены в обсерваторах и обеспечены всем необходимым.