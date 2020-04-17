ЧМ по фигурному катанию в этом году проводиться не будет.

Отменено и мировое первенство по шорт-треку. Такое решение на фоне пандемии коронавируса принял Совет Международного союза конькобежцев. При этом окончательного варианта календаря еще нет. Выработать его Совет попытается на следующей видеоконференции 28 апреля. ЧМ по фигурному катанию отменяется по причинам, не сязанным с мировыми войнами, всего второй раз в истории. Впервые это произошло в 1961 году, когда в авиакатастрофе под Брюсселем погибла сборная США.
2020-04-17T02:10:00+03:00
2020-04-17T02:11:27+03:00
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02:10, 17 апреля 2020
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