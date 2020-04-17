В Тюменском военном училище 15 человек заразились коронавирусом.

Об этом ИФ сообщили в Минобороны. Там заверили, что состояние заболевших не вызывает опасения: все инфицированные изолированы и переведены на карантинный режим. О первых заболевших в российской армии Ъ писал еще 14 апреля. После этого военное ведомство отчиталось о подготовке 32-х военных госпиталей почти на 5 тыс. коек.