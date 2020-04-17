Коронавирус вносит коррективы в прогнозы мировых рейтинговых агентств.

Так, S&P сменило прогноз развития мировой экономики в этом году с роста на 0,4% на падение на 2,4%. Впрочем, аналитики агентства считают, что в следующем году страны мира ожидает восстановительный рост на 5,9 проц. Накануне МВФ предсказал сокращение мирового ВВП к концу года на 3%. Эксперты фонда не исключают, что это будет самая глубокая рецессия со времен Великой депрессии 1929–1933 годов. Главный экономист МВФ Гита Гопина даже предложила термины для нынешнего кризиса: «Великая самоизоляциия» или «Великий карантин».
2020-04-17T02:05:00+03:00
2020-04-17T02:05:59+03:00
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02:05, 17 апреля 2020
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