Коронавирус вносит коррективы в прогнозы мировых рейтинговых агентств.

Так, S&P сменило прогноз развития мировой экономики в этом году с роста на 0,4% на падение на 2,4%. Впрочем, аналитики агентства считают, что в следующем году страны мира ожидает восстановительный рост на 5,9 проц. Накануне МВФ предсказал сокращение мирового ВВП к концу года на 3%. Эксперты фонда не исключают, что это будет самая глубокая рецессия со времен Великой депрессии 1929–1933 годов. Главный экономист МВФ Гита Гопина даже предложила термины для нынешнего кризиса: «Великая самоизоляциия» или «Великий карантин».