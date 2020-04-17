Дональд Трамп представил план поэтапного снятия в США карантина по коронавирусу.

По его словам, на основе рекомендаций федерального правительства губернаторы будут принимать постепенные и и избирательные меры по открытию своих штатов. При этом президент подчеркнул, что власти штатов смогут самостоятельно определять, когда снимать карантин по коронавирусу. США в настоящее время являются мировым лидером по заболеваемости COVID-19 и числу жертв коронавируса.