Трое участников миссии на МКС сегодня должны вернуться на Землю.

Корабль «Союз МС-15» с российским космонавтом Олегом Скрипочкой и американскими астронавтами Эндрю Морганом и Джессикой Меир совершит посадку в районе города Жезказган в Казахстане. Расстыковка корабля с МКС намечена на 04:53, а приземление на 08:17 мск. Встречать экипаж будут с повышенными мерами безопасности из-за пандемии коронавируса. На орбите продолжат работу космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а астронавт НАСА Крис Кэссиди.