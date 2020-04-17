Трое участников миссии на МКС сегодня должны вернуться на Землю.

Корабль «Союз МС-15» с российским космонавтом Олегом Скрипочкой и американскими астронавтами Эндрю Морганом и Джессикой Меир совершит посадку в районе города Жезказган в Казахстане. Расстыковка корабля с МКС намечена на 04:53, а приземление на 08:17 мск. Встречать экипаж будут с повышенными мерами безопасности из-за пандемии коронавируса. На орбите продолжат работу космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а астронавт НАСА Крис Кэссиди.
2020-04-17T01:13:00+03:00
2020-04-17T01:13:48+03:00
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01:13, 17 апреля 2020
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