В Москве задержан адвокат Александр Вершинин.

По сведениям ТАСС, адвоката подозревают в мошенничестве. Он известен своим участием уголовных в делах бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова, вора в законе Олега Шишканова, экс-полковника СК Михаила Максименко, майора МВД Дениса Евсюкова, бизнесмена Владимира Тюрина и бывшего главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева. Задержание Вершинина подтвердил РБК его коллега Алексей Кирсанов. «Новая газета» называла Вершинина «близким товарищем» генерала ФСБ Олега Феоктистова.