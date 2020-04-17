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01:10, 17 апреля 2020

В Москве задержан адвокат Александр Вершинин.

По сведениям ТАСС, адвоката подозревают в мошенничестве. Он известен своим участием уголовных в делах бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова, вора в законе Олега Шишканова, экс-полковника СК Михаила Максименко, майора МВД Дениса Евсюкова, бизнесмена Владимира Тюрина и бывшего главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева. Задержание Вершинина подтвердил РБК его коллега Алексей Кирсанов. «Новая газета» называла Вершинина «близким товарищем» генерала ФСБ Олега Феоктистова.



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