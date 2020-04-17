Общий объем антикризисной поддержки экономики оценивается в 6,5% ВВП.

Такие расчеты привел министр финансов Антон Силуанов. По его словам, в них учтены траты из ФНБ на компенсацию выпадающих из-за обвала цен на нефть доходов бюджета, а также средства на борьбу с коронавирусом и поддержку бизнеса.
2020-04-17T01:08:00+03:00
2020-04-17T01:10:00+03:00
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01:08, 17 апреля 2020
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