Владимир Путин перенес на неопределенный срок парад в честь 75-летия Победы.

Путин пообещал, что парад Победы и все остальные мероприятия, приуроченные к празднику 9 мая, будут проведены позже в этом году. Каких-либо конкретных дат Путин не назвал. Ранее перенести парад из-за ситуации с коронавирусом просили ветеранские организации.