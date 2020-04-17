Владимир Путин перенес на неопределенный срок парад в честь 75-летия Победы.

Путин пообещал, что парад Победы и все остальные мероприятия, приуроченные к празднику 9 мая, будут проведены позже в этом году. Каких-либо конкретных дат Путин не назвал. Ранее перенести парад из-за ситуации с коронавирусом просили ветеранские организации.
2020-04-17T01:06:00+03:00
2020-04-17T01:07:01+03:00
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01:06, 17 апреля 2020
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Владимир Путин: Риски, связанные с коронавирусом, не дают мне права начать подготовку к празднованию 9 Мая Мы заставим отступить угрозу, с которой столкнулись сегодня. И тогда обязательно проведем все запланированные на 9 мая мероприятия, сделаем это тепло и торжественно. Разумеется, в нынешнем, 2020 году…