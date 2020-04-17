Все москвичи с ОРВИ будут переводиться на двухнедельную изоляцию на дому.

На двухнедельный домашний карантин отправят и всех проживающих с ними лиц. Как заявила вице-мэр Москвы Анастасия Ракова, все случаи ОРВИ будут рассматриваться как подозрение на коронавирус, даже без проведения анализов.
2020-04-17T01:05:00+03:00
2020-04-17T01:05:58+03:00
https://echo.msk.ru/news/2626504-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
01:05, 17 апреля 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Владимир Путин: Риски, связанные с коронавирусом, не дают мне права начать подготовку к празднованию 9 Мая Мы заставим отступить угрозу, с которой столкнулись сегодня. И тогда обязательно проведем все запланированные на 9 мая мероприятия, сделаем это тепло и торжественно. Разумеется, в нынешнем, 2020 году…