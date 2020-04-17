В Москве скончались еще 14 человек с подтвержденным коронавирусом.

Как сообщает столичный оперштаб, умершим было от 29 до 88 лет. Таким образом, число жертв коронавируса в Москве достигло 127-ми.
2020-04-17T01:04:00+03:00
2020-04-17T01:04:52+03:00
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01:04, 17 апреля 2020
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