В Москве за сутки скончались еще 14 пациентов с коронавирусом

Таким образом, количество умерших в Москве с подтвержденным диагнозом COVID-19 увеличилось до 127. Свыше 16 тысяч инфицированы.

В числе тех, кто не смог справиться с болезнью оказался режиссер и продюсер Александр Радов. 79-летний кинодеятель неделю назад был госпитализирован с пневмонией, вызванной коронавирусной инфекцией. В четверг он скончался в 15-й филатовской больнице, сообщила в Фейсбуке Академия российского телевидения.

Радов известен как автор циклов документальных фильмов «Портреты эпохи» и «Больше, чем любовь».