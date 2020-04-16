Москвичей с ОРВИ будут отправлять на карантин

По словам Раковой, заболевшие должны находиться в режиме изоляции 14 дней. Такое же постановление будет выдаваться и всем проживающим с ними лицам. Нарушителей будут штрафовать.
2020-04-16T23:59:00+03:00
2020-04-17T00:03:45+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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23:59, 16 апреля 2020
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