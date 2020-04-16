У телеведущего Александра Васильева не подтвердился коронавирус

Тест оказался отрицательным. Об этом он написал в Instagram и приложил фотографию результатов. Впрочем, он отметил, что это ничего не значит, ведь тесты верны только на 60-70%. О выписке Васильнев, по его словам, пока не думает. Он предположил, что это наверняка случится уже после Пасхи.

Историк моды был госпитализирован в больницу Коммунарки с двусторонней пневмонией на прошлой неделе.