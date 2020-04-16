Минфин в нынешнем году потратит два триллиона рублей из Фонда национального благосостояния на поддержку экономики

Об этом сообщил глава Минфина Антон Силуанов. Также, по сего ловам, общий объем фискальной поддержки бизнеса можно оценить в размере более 6,5 процента ВВП, передает Интерфакс. Министр отметил, что федеральный бюджет в 2020-м, вероятно, недополучит триллион рублей нефтегазовых доходов, их, по его словам, компенсируют «за счет других источников».
2020-04-16T23:03:00+03:00
2020-04-16T23:03:26+03:00
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23:03, 16 апреля 2020
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