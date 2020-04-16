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23:01, 16 апреля 2020

В Москве задержан адвокат бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова Александр Вершинин

Это связано с уголовным делом о мошенничестве, сообщили ТАСС источники в правоохранительных органах. По их словам, сейчас с Вершинина допрашивают. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Адвокат Алексей Кирсанов подтвердил задержание Вершинина и сказал, что тот находится в здании столичного главка следственного управления Следственного Комитета. Юрист туда направляется.
Следственные действия никак не связаны с делом бывшего министра по вопросам Открытого правительства, уточнил адвокат Абызова Александр Аснис.

Александр Вершинин также был одним из адвокатов в деле полковника СК Михаила Максименко, осужденного за взятки от представителей криминального мира, принимал участие в защите экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева в начале следствия. Также он представлял интересы майора милиции Дениса Евсюкова и бизнесмена Владимира Тюрина.



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