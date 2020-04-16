Центробанк разрешил финансовым организациям обслуживать клиентов по истекшим паспортам

Решение принято после обращения участников рынка. Меры необходимы, чтобы не создавать лишних сложностей с получением услуг и избежать ситуаций, в которым людям пришлось бы нарушать режим самоизоляции для получения новых документов, — говорится в сообщении регулятора. Разрешение будет действовать до 1 июля.