Центробанк разрешил финансовым организациям обслуживать клиентов по истекшим паспортам

Решение принято после обращения участников рынка. Меры необходимы, чтобы не создавать лишних сложностей с получением услуг и избежать ситуаций, в которым людям пришлось бы нарушать режим самоизоляции для получения новых документов, — говорится в сообщении регулятора. Разрешение будет действовать до 1 июля.
2020-04-16T22:32:00+03:00
2020-04-16T23:00:36+03:00
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22:32, 16 апреля 2020
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