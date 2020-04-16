Столичные улицы опустели. Почти все жители Москвы находятся дома и соблюдают требования властей

Индекс самоизоляции от компании «Яндекс» на 21:30 составил 4,4. Накануне в это же время этот показатель составлял 4,6. Это значение выше среднего уровня городской активности по шкале от 0 до 5, где 0 означает, что на улицах много людей, а 5 уровень изоляции высокий.

В различных городах Подмосковья этот индекс составляет от 4 (в Котельниках) до 4,6 (в Королеве, Электростали, Железнодорожном и Фрязино).