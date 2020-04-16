Мэрия Москвы и столичное управление МВД возлагают друг на друга ответственность за очереди на входах в метро

Они возникли накануне, когда правоохранители начали проверять наличие у пассажиров цифровых пропусков для передвижения по городу. Как пишет «Русская служба Би-би-си» со ссылкой на источники в мэрии, власти города предполагали, что полиция заранее отработает схему проверки. Полицейским сообщили «о необходимости мягкого варианта» для того, чтобы «не ухудшать эпидемиологическую ситуацию». Другой источник также указывает, что в ГУВД явно «перестарались». Он сказал, что столичные власти изначально предполагали точечную, а не повальную проверку.

В свою очередь, источник, близкий к МВД, утверждает, что, как он выразился, «накосячила мэрия». По его словам, на совещании, где обсуждался данный вопрос, было принято решение, что полиция «проверяет всех». Для ГУВД это было совершенно невыгодно, поскольку пришлось «напрягать весь личный состав, просить о помощи Росгвардию, перекидывать людей с других объектов». Теперь силовики возмущены, сказал собеседник телерадиокомпании. Другой источник в МВД отметил, что ответственность лежит на мэрии, поскольку она не предусмотрела все риски введения пропусков.

Все ограничительные меры, введенные в Москве и регионах, не могут быть законны, если в стране не действует режим ЧС. Об этом на своем YouTube-канале рассказал политик Алексей Навальный.

Нежелание вводить режим ЧС Навальный объяснил стремлением властей избежать дополнительных расходов.