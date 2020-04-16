Политолог: Проведение парада Победы в этом году любой ценой является прихотью президента

Парад Победы можно было бы целиком перенести на следующий год, намерение любой ценой провести мероприятие в этом году объясняется личной прихотью президента. Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» политолог Федор Крашенинников.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Парад Победы в этом году будет перенесен с 9 мая на более позднюю дату.

«Смысл дня Парада Победы — это 9 мая. Так взять и сказать, что День Победы будет в другой какой-то день, это смешно выглядит. Тоже самое что Новый год встретить не с 31 декабря на 1 января, а с 16 на 17 апреля. Это будет выглядеть странно, это будет странное мероприятие, непривычное, в непривычное время, и выглядеть это будет неловко и нелепо», — сказал Ф.Крашенинников.

В.Путин не мог отказаться от парада из личных соображений, считает политолог, но при более адекватной позиции власти перенос памятной акции был бы нормальным решением.

«Путин не мог отказаться от парада, для него это очень важно. Это будет его личный парад, он попозирует на трибуне. Если бы у нас была более адекватная власть, мне кажется, ничего страшного не случилось, если бы просто в этом году в связи с этими проблемами, парад не проводили», — отметил политолог.