Всех москвичей с симптомами ОРВИ будут отправлять на карантин

Изолироваться придется также родственникам и близким заболевших, которые живут с ними в одной квартире.

Обычная простуда теперь будет считаться основанием для подозрения на коронавирус. Пациентам с такими симптомами начнут выдавать предписание с запретом выходить из дома на две недели, рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Вице-мэр добавила, что власти идут на такие меры для того, чтобы не допустить распространения инфекции. Между тем, в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом уже подчеркнули, что москвичей с ОРВИ начнут штрафовать за несоблюдение режима изоляции. На них будут распространяться те же правила, что и на нарушителей карантина с подтвержденным коронавирусом. Действующие в столице штрафы достигают 5 тысяч рублей.

В Москве было зафиксировано уже больше 16 тысяч подтвержденных случаев коронавируса.