Порядок уплаты налога на добавленную стоимость может быть изменен

Президент Владимир Путин поручил правительству рассмотреть этот вопрос. Это, как пишет издание РБК, следует из перечня поручений главы государства по вопросам противодействия распространению коронавируса в регионах. Какие именно альтернативные механизмы уплаты НДС могут прорабатываться, в документе не поясняется.