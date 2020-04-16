Организаторы движения «Бессмертный полк» предлагают варианты альтернативного проведения акции 9 мая

Она может пройти в дистанционном формате в связи с решением президента перенести празднование 75-летней годовщины Победы. В качестве вариантов, предлагается разместить портрет ветерана, которого чествуют в семье, на заднем стекле автомобиля, в окне дома или в соцсетях. Можно выложить о нем пост и даже предоставить информацию для подготовки теле— и радиопередач. Также в определенное время можно выйти на балконы и спеть «День Победы», говорится в сообщении движения.

Ранее сегодня Владимир Путин объявил о переносе парада Победы на Красной площади и шествия «Бессмертного полка» из-за ситуации с коронавирусом. Предполагаемую дату проведения он не уточнил, отметив лишь, что празднование пройдет в этом году.