Российское правительство разрешило лечить коронавирусную инфекцию антималярийным препаратом

Премьер Михаил Мишустин поручил Национальному медицинскому исследовательскому центру кардиологии бесплатно передать организациям, которые занимаются такими пациентами, препарат «Гидроксихлорохин». Соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовых актов. Как передает «Интерфакс», 68 тысяч упаковок этого препарата безвозмездно предоставила китайская компания «Шанхай Фармасьютикалс Холдинг Ко». В России оно не зарегистрировано.

Интернет-изданием Медуза отмечает, что у препарата есть побочные эффекты, его эффективность против COVID-19 не подтверждена.