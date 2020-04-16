Власти Петербурга вслед за Москвой планируют ввести систему цифровых пропусков для горожан

Технологическая и физическая готовность города к принудительной изоляции обсуждалась на совещании в правительстве Северной столицы с участием четырех вице-губернаторов, пишет интернет-издание Фонтанка со ссылкой на источник, близкий к оперативному штабу. По его словам, как и в Москве, план предусматривает разрешение на поездки в личном и общественном транспорте. Собеседник отметил, что учитывая ограниченность ресурсов, власти сосредоточились на контроле пассажиров метро. На наземном транспорте пока такого контроля не будет.
2020-04-16T21:02:00+03:00
2020-04-16T21:02:33+03:00
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21:02, 16 апреля 2020
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