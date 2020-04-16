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21:00, 16 апреля 2020

Москвичей с ОРВИ будут отправлять на карантин

Все подобные случаи будут рассматриваться как подозрение на коронавирус, даже без проведения анализов. Об этом заявила вице-мэр Анастасия Ракова. По ее словам, для предотвращения распространения инфекции в городе, всем этим лицам в обязательном порядке будет выдаваться именное постановление главного санитарного врача о том, что они должны находиться в режиме изоляции 14 дней. Такое же постановление будет выдаваться и всем проживающим с ним лицам.

Нарушителей будут штрафовать и могут поместить в обсерватор, сообщили в оперативном штабе. Там пояснили, что на больных с ОРВИ будут распространяться те же правила, что и на нарушителей режима изоляции с подтвержденным диагнозом COVID-19. Действующие в Москве штрафы за данное нарушение в настоящее время достигают 5 тысяч рублей.



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