Москвичей с ОРВИ будут отправлять на карантин

Все подобные случаи будут рассматриваться как подозрение на коронавирус, даже без проведения анализов. Об этом заявила вице-мэр Анастасия Ракова. По ее словам, для предотвращения распространения инфекции в городе, всем этим лицам в обязательном порядке будет выдаваться именное постановление главного санитарного врача о том, что они должны находиться в режиме изоляции 14 дней. Такое же постановление будет выдаваться и всем проживающим с ним лицам.

Нарушителей будут штрафовать и могут поместить в обсерватор, сообщили в оперативном штабе. Там пояснили, что на больных с ОРВИ будут распространяться те же правила, что и на нарушителей режима изоляции с подтвержденным диагнозом COVID-19. Действующие в Москве штрафы за данное нарушение в настоящее время достигают 5 тысяч рублей.