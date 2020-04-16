В районе Чернобыльской АЭС возобновился природный пожар

Очаги открытого огня снова возникли из-за сильного ветра. Об этом сообщил член общественного совета при Государственном агентстве Украины по управлению зоной отчуждения Ярослав Емельяненко. Он выразил надежду, что реакция властей последует без задержек.

Лесной пожар начался в Чернобыле 4 апреля. Он вплотную приблизился к хранилищу ядерных отходов. Взять ситуацию под контроль удалось только спустя 10 дней. Причиной случившегося власти назвали поджог травы. Были задержаны двое подозреваемых.