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20:31, 16 апреля 2020

Аэрофлот запросил разрешение на рейс Москва — Нью-Йорк

Он должен состояться завтра в 14:15. Об этом говорится в твиттере госдепартамента США. Там отмечается, что разрешение обычно дается за очень короткий срок до вылета. Пока нет официального
подтверждения, что этот рейс состоится. В ведомстве призвали американцев, которые еще находятся в России и желают вылететь в США, приехать завтра утром в «Шереметьево», чтобы быть готовыми попасть на этот рейс в случае, если он будет подтвержден.
Как говорится в Фейсбуке российского посольства в Вашингтоне, в Соединенных Штатах сейчас ожидают возвращения на родину полторы тысячи россиян.



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