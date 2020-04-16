Аэрофлот запросил разрешение на рейс Москва — Нью-Йорк

Он должен состояться завтра в 14:15. Об этом говорится в твиттере госдепартамента США. Там отмечается, что разрешение обычно дается за очень короткий срок до вылета. Пока нет официального

подтверждения, что этот рейс состоится. В ведомстве призвали американцев, которые еще находятся в России и желают вылететь в США, приехать завтра утром в «Шереметьево», чтобы быть готовыми попасть на этот рейс в случае, если он будет подтвержден.

Как говорится в Фейсбуке российского посольства в Вашингтоне, в Соединенных Штатах сейчас ожидают возвращения на родину полторы тысячи россиян.