Комиссия СПЧ опубликовала заявление в адрес Генпрокуратуры о «неправовых действиях» в отношении «Новой газеты» – Гусев

Комиссия по свободе информации и правам журналистов Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека опубликовала заявление в адрес Генпрокуратуры и Роскомнадзора о «неправовых действиях» в отношении «Новой газеты». Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» главный редактор газеты «Московский комсомолец», председатель Союза журналистов Москвы, председатель комиссии СПЧ Павел Гусев.

«Комиссия Совета по правам человека решила, что это будет убедительнее и весомее, и подготовила сегодня, повесив на сайт, свое заявление в адрес Генеральной прокуратуры и Роскомнадзора о том, что совершены неправовые действия (в отношении «Новой газеты»). И просим объяснить все то, что произошло», — сказал он.

Так же П.Гусев добавил, что Союз журналистов Москвы будет подключен позже, так как Совет по правам человека считает структурой «весомой».

" Московский Союз журналистов скажет свое слово, мы решаем как лучше это сделать. Будет это сделано в первые три минуты или в следующие 5 дней, это не изменит ситуации. Потому что статья уже снята, решение Генпрокуратуры есть, решение Роскомнадзора есть. Но я хочу сказать, что СПЧ намного важнее и эффективнее, и эффект будет гораздо более весовым, чем от профсоюза Я считаю, что СПЧ та структура, которая может сегодня противостоять, и говорить о том, что совершены недостаточно правовые действия в отношении и газеты, и журналистов «Новой газеты»», — отметил он.

П.Гусев также считает, что то, что «государство пошло на такую позицию (ранее пресс-секретарь президента Песков не увидел в ответе Кадырова «Новой газете» «ничего необычного» – ЭМ), это неправильно», — отметил председатель СЖ.

По мнению П.Гусева, реакция со стороны главы Чечни на публикации подобной статьи была ожидаема. «Кадыров к таким журналистам и все, что касается прав человека в республике, относится, на мой взгляд, не достаточно адекватно. Зная свою силу и возможности, он пользуется тем, что иногда диктует и властным структурам и общественным структурам свою позицию, которую начинают воспринимать как государственную позицию. На мой взгляд, это достаточно ошибочная точка зрения, или заблуждение. Просто не все на сегодняшний день, на мой взгляд, государственные структуры могут дать отпор такому напору со стороны этого лидера», — сказал он.

15 апреля Генпрокуратура потребовала от Роскомнадзора заблокировать статью журналистки «Новой газеты» Е.Милашиной под названием «Смерть от коронавируса — меньшее зло», вышедшую 12 апреля.

Глава Чечни Р.Кадыров после выхода материала сказал, что «Новую газету» курирует ФСБ, и назвал словам журналиста «чушью».