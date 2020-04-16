В Москве проверять цифровые пропуска через карту «Тройка» и соцкарту начнут с пятницы

Без них проехать будет нельзя. Об этом сообщил интернет-изданию «МБХ медиа» источник в транспортном комплексе столицы. По его словам, пропуск надо получать за пять часов до поездки на метро и МЦК и за день для другого транспорта. Действие всех других билетов будет приостановлено. При оформлении цифрового пропуска необходимо указать номер «Тройки» или социальной карты. При этом если пропуск уже был получен ранее, но в нем нет этих данных, его придется получать заново. Тех, кому цифровые пропуска не нужны, будут в ручном режиме проверять полицейские.
2020-04-16T20:03:00+03:00
2020-04-16T20:04:04+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:03, 16 апреля 2020
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