В Москве проверять цифровые пропуска через карту «Тройка» и соцкарту начнут с пятницы

Без них проехать будет нельзя. Об этом сообщил интернет-изданию «МБХ медиа» источник в транспортном комплексе столицы. По его словам, пропуск надо получать за пять часов до поездки на метро и МЦК и за день для другого транспорта. Действие всех других билетов будет приостановлено. При оформлении цифрового пропуска необходимо указать номер «Тройки» или социальной карты. При этом если пропуск уже был получен ранее, но в нем нет этих данных, его придется получать заново. Тех, кому цифровые пропуска не нужны, будут в ручном режиме проверять полицейские.