Нефть марки Brent вновь перешла к снижению после публикации отчета ОПЕК

Стоимость июньских фьючерсов составила 27 долларов 44 цента за баррель, что почти на 1% ниже уровня предыдущей сессии.

Майские фьючерсы на WTI напротив немного выросли в цене превысив 20 долларов за баррель.

Согласно прогнозу ОПЕК, глобальный спрос на нефть в 2020 году снизится на 6,8 миллионов баррелей в сутки. Наибольшее падение из-за пандемии COVID-19 ожидается во втором квартале.