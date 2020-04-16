Вступительные испытания на большинство направлений в творческих вузах пройдут в онлайн-формате

Решение принято в связи с эпидемией коронавируса, — сообщила глава Минкультуры Ольга Любимова. По ее словам, перечень направлений и сроки проведения испытаний сейчас прорабатываются. Это будет зависеть от сроков и форм проведения государственной итоговой аттестации.
2020-04-16T19:32:00+03:00
2020-04-16T19:32:20+03:00
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19:32, 16 апреля 2020
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