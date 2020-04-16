Врио главы Архангельской области выступил против нашумевшего проекта мусорного полигона на станции Шиес

Накануне Цыбульский высказался на встрече с представителями политических партий, а теперь подтвердил свои слова и журналистам, сказав, что он против проекта, хотя и понимает, что определенная юридическая работа уже проведена. По всей видимости, речь идет о договоренностях между прежним главой региона Игорем Орловым и столичным мэром Сергеем Собяниным, по которому в Шиес железной дорогой должны были свозить полмиллиона тонн отходов в течении 20 лет. Орлов был сторонником проекта, что и привело к тому, что он оказался в пятерке самых непопулярных губернаторов России. 2 апреля его сменил Цыбульский. По словам главы местного отделения Справедливой России Ирины Чирковой, Цыбульский понял, что против строительства полигона в области все, а не группа недовольных. Протесты против строительства продолжаются уже более двух лет. Массовые акции собирают до 30 тысяч человек.

9 января Арбитражный суд Архангельской области признал строительство мусорного полигона на станции Шиес незаконным.