Два пассажирских самолета подали сегодня сигналы тревоги

В обоих случаях причиной стало анонимное сообщение об угрозе взрыва. Об этом сообщил ТАСС источник в авиационных службах. Пол его словам, речь идет о рейсах Симферополь — Москва и Москва — Самара. Оба борта благополучно сели в аэропортах назначения.

Сообщения о заложенных бомбах в самолетах поступают почти ежедневно с 3 марта. За это время были лже-заминированы более 100 рейсов.