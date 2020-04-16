В Кремле решили не отвечать на эмоциональное высказывание главы Чечни Рамзана Кадырова

Ранее он говорил, что «Новая газета» провоцирует жителей республики на преступление, а ФСБ этому содействует.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что Кадыров не нарушил закон, и в официальном ответе на это заявление «нет необходимости». Он добавил, что в нынешнем положении многие люди испытывают такие же эмоции, как глава Чеченской республики:

«Мы ознакомились, действительно, весьма эмоционально, но, с другой стороны, и ситуация весьма эмоциональная. Поэтому, собственно, ничего необычного там не увидели. Естественно, сейчас все находятся в таком эмоциональном состоянии, весьма неспокойном, но, по сути, это абсолютно никак не сказывается на том, что было сказано. В данном случае ничего запрещенного или противозаконного в этом нет»

Таким образом Кремль прокомментировал заявление Кадырова, которое прозвучало в начале недели. Тогда он обрушился с критикой на статью в «Новой газете», где рассказывалось о борьбе с коронавирусом в Чечне. Глава региона утверждал, что издание целенаправленно ведёт борьбу с его администрацией и провоцирует народ. Он добавил, что чеченцы не будут этого терпеть, и в итоге «Один возьмет на себя этот груз ответственности и понесет по закону наказание. Посидит в тюрьме и выйдет!». Что именно имел ввиду руководитель региона — не уточняется.

Кадыров также добавил, что эта провокация происходит при полном бездействии ФСБ, которая, по его словам, «потворствует действиям иностранной агентуры».

Статья, которая вызвала такую реакцию главы Чеченской республики, вышла в «Новой газете» двенадцатого апреля. Там говорилось, что региональные власти относятся к заболевшим коронавирусом как к террористам. На следующий день удалить эту публикацию потребовали в Генпрокуратуре.