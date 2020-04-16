Международные эксперты по Латинской Америке, в условиях пандемии, прогнозируют для региона небывалый экономический спад, минимум, 10-процентный рост безработицы, количества бедного и нищего населения, а также укрепление популистских и авторитарных тенденций.

Специалисты Экономической комиссии по Латинской Америке опубликовали данные, согласно которым социальная изоляция ударит по 40 процентам активного населения латиноамериканских стран, где довольно высокий процент людей живет за счет так называемых «серых доходов». Ожидается, что число бедных граждан здесь вырастет до почти 220 миллионов человек, а количество живущих в условиях нищеты – до 90 млн, пишет сайт Би-би-си. Ученых Института изучения политики здравоохранения Рио-де-Жанейро считают, что регион может стать, цитата, «крупнейшей жертвой КОВИД-19 в мире». Ситуация усугубляется и тем, что размер инвестиций в области здравоохранения здесь, в среднем, в четыре раза ниже, чем в развитых странах мира.

«Президенты таких стран как Бразилия и Мексика до последнего не верили в опасность коронавируса и тянули с принятием необходимых мер, — пишет издание. В фавелах Рио и других крупных бразильских городов, в условиях, практически, бездействия правительства, работу по защите населения от заражения взяла в свои руки наркомафия». «Для Эквадора пандемия уже стала проблемой, парализовавшей жизнь крупнейшего города». Как передают корреспонденты Би-би-си, мэр города Гуаякиль в западной части страны, поблагодарил на днях ассоциацию производителей картона за помощь в обеспечении достойного захоронения людей. Присланные ассоциацией 2 тысячи картонных гробов позволили этому портовому городу с 3-миллионным населением хотя бы частично решить данную проблему. Из почти пяти тысяч случаев заражения в Эквадоре более половины приходится на провинцию Гуáяс и ее столицу. Система городского здравоохранения оказалась не готовой к эпидемии; в Гуаякиле случился коллапс работы больниц, крематориев, кладбищ и транспорта. По данным испанского информагентства EFE, обычных гробов в похоронных бюро почти не осталось, цены на них с начала кризиса поднялись вдвое, достигнув тысячи долларов и выше. По данным Евроньюс, за последние несколько недель полиция собрала в домах и на улицах города почти восемь сотен тел погибших от коронавируса.

Наблюдатели сообщают, что кризис привел к росту популярности тех президентов стран Латинской Америки, которые наиболее решительно отреагировали на ситуацию. Одновременно с этим, пишет Вашингтон пост, есть признаки того, что эпидемия представляет собой угрозу не только жизням людей и экономике, но и основам либерализма и демократии в регионе.