Известный чилийский писатель Луис Сепульведа скончался с коронавирусом в Испании

Как пишет местная пресса, шесть недель назад у него обнаружили заболевание, он стал одним из первых пациентов в стране.

Сепульведа начал путь в литературу с публикации сборников стихов и рассказов. Широкая известность пришла к нему после выхода в 1989 году книги «Старик, который читал любовные романы». Писатель – лауреат национальных и международных литературных премий. Многие из его работ экранизированы.